Michael Svarer fortsætter som overvismand i Det Økonomiske Råds formandskab frem til udgangen af 2021.

Det skriver Børsen, der har fået det bekræftet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Som vismand fungerer man som statens finanspolitiske vagthund. Formandskabet for rådet leverer uafhængige analyser af dansk økonomi, og det fungerer som et uafhængigt indspark i den økonomiske politik i Danmark.

Michael Svarer blev udpeget som vismand i 2012 og har siden 1. januar 2016 været overvismand. Til daglig er han økonomiprofessor på Aarhus Universitet.

- Jeg har en meget stor veneration for institutionen. Jeg er meget beæret over at være vismand. Jeg synes, at det er en vigtig institution, siger Michael Svarer til Børsen.

Som led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser er det besluttet, at vismændenes sekretariat fra årsskiftet flytter fra København til Horsens. Det medførte en del kritik.

Overvismanden har tidligere fortalt, at planerne om flytningen giver problemer.

- Vi har mistet nogle medarbejdere, så det betyder, at vi skal ansætte nogle nye for at komme op i kadence. Så på kort sigt er der nogle helt åbenlyse problemer, sagde Michael Svarer tidligere på året.

I maj besluttede økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) efter kritikken, at regeringen ville lade cirka fem stillinger i sekretariatet blive tilbage i København.

På grund af udflytningen giver det god mening, at Michael Svarer fortsætter. Det mener han selv.

- Jeg ville føle, at det ville være at stikke af. Der er mange uafklarede ting, som gør, at det med at overlevere en velfungerede butik, som er rart, det kan man ikke gøre lige nu.

- Der er rigtig meget usikkerhed, siger Michael Svarer.