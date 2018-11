Mette Frederiksen vil hæve skatten på kapital og aktier

Den stigende ulighed er en af de absolut største udfordringer, det danske samfund står over for.

Det mener Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, og på den baggrund har hun den seneste tid lanceret flere forslag, der er designet til med nærmest kirurgisk præcision at hive flere skattekroner ud af de rigeste danskere.

Nu er hun klar med endnu et udspil i den række. Det går ud på at indføre højere skat på formueindkomster. Mens indkomstskatten fredes.

- Det vil ramme nogle ganske få mennesker, siger Mette Frederiksen om det nye udspil.

- Til gengæld vil det være nogle, der har meget, meget høje indkomster.

Forslaget går ud på, at kapitalindkomst - det vil blandt andet sige renteindtægter og kursgevinster fra obligationer - skal beskattes hårdere. Det samme skal aktieindkomst på mere end 53.000 kroner årligt.

Ved hjælp af beregninger fra Finansministeriet er S nået frem til, at de kan øge skatteindtægterne med 1,1 milliarder kroner ved at gennemføre de to forslag samt ved at annullere nogle mindre tiltag, regeringen har på vej.

Beskatningen af pensionsopsparinger og aktieindkomster under 53.000 skal der derimod ikke ændres på.

- Almindelige danskere vil slet ikke blive ramt af det her. Hverken når man sælger huset eller man har en pensionsopsparing. Det gælder for nogle ganske få i toppen af vores samfund, forsikrer Mette Frederiksen.

Hun forsikrer også, at partiet ikke vil hæve indkomstskatten.

- Jeg har ikke noget ønske om, jeg har ikke nogen intentioner om og vi kommer ikke med forslag om at sætte indkomstskatten op eller skatten i det hele taget for helt almindelige mennesker, siger Frederiksen.

Spørgsmål: Når du siger, at indkomstskatten ikke bliver sat op, gælder det så også topskatten?

- Ja. Det gør det.

Spørgsmål: Kommer I til at sætte topskattegrænsen ned?

- Nej.

Socialdemokratiet præsenterer sit udspil som et opgør mod det, partiet kalder "rødvinsreformen". Det er en skattereform, der blev vedtaget i 2009 og som egentlig hed Forårspakke 2.0.

Det var statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der også havde magten der.

I mellemtiden har Socialdemokratiet stået i spidsen for en regering i fire år, så spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor partiet ikke rullede skattereformen tilbage, da partiet havde regeringsmagten.

- Man når ikke alt i en regeringsperiode. Og der er i øvrigt også en ny formand for Socialdemokratiet. Derfor fremlægger jeg det, som vi i Socialdemokratiet i dag mener er den rigtige politik, siger Frederiksen.

- Der er et behov for, at vi går op mod den stigende ulighed. Der har ikke været vilje i Danmark til at adressere det problem at toppen løber fra os andre.

Spørgsmål: Er det også en vilje, I selv har manglet?

- Man kan i hvert fald konstatere, at vi ikke fik gjort nok, da vi sad i regering.

- Det er et udtryk for, at vi ønsker at føre en mere klassisk fordelingspolitik, der er til gavn for den brede gruppe af danskere.