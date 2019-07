Mette Frederiksen møder Merkel på første udlandsbesøg

Mette Frederiksens (S) første officielle udlandsbesøg som statsminister bliver i Tyskland.

Torsdag 11. juli skal hun således møde den tyske kansler, Angela Merkel, i Berlin.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

På mødet skal de to blandt andet drøfte europapolitik og forholdet mellem Danmark og Tyskland.

Det gælder blandt andet emner som EU's klimaambitioner, budgetramme og bekæmpelse af social dumping.

- Jeg glæder mig til at få en god dialog med en af Danmarks vigtigste samarbejdspartnere og allierede. Tyskland spiller en helt central rolle i Europa og betyder utrolig meget for Danmark, siger Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.

- Derfor er det vigtigt, at der er forståelse for danske synspunkter i Berlin, så det har været vigtigt for mig at få det her møde i kalenderen så hurtigt som muligt.

- Jeg håber på, at vi sammen kommer til at gøre endnu mere for for eksempel at begrænse klimaforandringerne og sikre, at alle betaler deres rette andel i skat, siger hun.

Selv om turen til Tyskland er Mette Frederiksens første officielle udlandsbesøg som statsminister, er det ikke første tur til udlandet.

Hun har for nylig været i Bruxelles, hvor EU's stats- og regeringschefer har skullet få en kabale om EU-topposter til at gå op.