Mette Frederiksen kalder paradigmeskift en tynd kop te

Kriminelle udlændinge skal ud på en øde ø, integrationsydelsen sættes markant ned og der skal være mulighed for at lægge loft over, hvor mange der kan få familiesammenføring.

Finanslovsaftalen for 2019 indeholder en række stramninger af udlændingepolitikken, der skal sikre, at flygtninge rejser hjem frem for at blive boende i Danmark.

Spørger man Dansk Folkeparti og regeringen er der tale om intet mindre end et paradigmeskift, altså en meget grundlæggende ændring af, hvordan man tænker om udlændingepolitikken.

Men spørger man Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, er der tale om "en tynd kop te".

- Idéen om et paradigmeskift er udtryk for sund fornuft. Når man kommer hertil som flygtning og får vores beskyttelse, skal man også vende tilbage til sit hjemland, når der er mulighed for det, siger hun.

- Men jeg vil også sige, at der virker lidt som en tynd kop te. Det svarer ikke på den egentlige udfordring, nemlig at vi har et flygtningesystem, der ikke fungerer godt nok.

- Jeg vil hellere have et paradigmeskift, der betyder, at vi begynder at hjælpe i nærområderne, frem for at folk skal flygte hele vejen hertil, siger Mette Frederiksen.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, der har været partiets hovedforhandler, forklarer, at stramningerne skal ændre hele tænkningen om udlændingepolitikken.

- Nu fortæller vi folk fra dag ét, at de skal ikke indstille sig på at være i Danmark resten af deres liv. De får alene midlertidigt husly, indtil de skal hjem igen og hjælpe med genopbygningen der.

- Vi har taget imod alt for mange gennem årene. Det skal vi have vendt bøtten på, og det gør vi med denne aftale, siger Skaarup.