Mette Frederiksen er valgt som kongelig undersøger

Helt som ventet ryddede Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, torsdag den første sten af vejen mod statsministerposten. Hun er efter en dronningerunde valgt til kongelig undersøger.

Det betyder, at det nu er Mette Frederiksens opgave at lede forhandlingerne om en ny regering, efter at Lars Løkke Rasmussen (V) har indgivet VLAK-regeringens afskedsbegæring.

Det siger Venstres formand, efter at han torsdag eftermiddag orienterede dronningen om udfaldet af dronningerunden på Amalienborg.

- Der er et flertal, som har peget på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Derfor betros hun det hverv.

- Det er nu op til Mette Frederiksen at prøve at bygge bro over de åbenlyse uenigheder, der i hvert fald umiddelbart synes at være mellem partierne, der peger på hende, siger Lars Løkke Rasmussen.

Mette Frederiksen siger efter sit besøg hos Dronningen, at hun vil indlede forhandler med alle Folketingets partier fredag morgen. Partierne vil ankomme efter størrelse med Venstre som det første parti.

Målet er dog at danne en socialdemokratisk etpartiregering, understreger Mette Frederiksen.

- Jeg tror ikke, der er noget, der er let i politik. I hvert fald ikke, når man skal danne en regering, men vælgerne har givet et klart mandat til venstre side i Folketinget. Det skal vi forsøge at leve op til ved at danne en rød regering, siger Mette Frederiksen.

Hun er blevet mødt af flere krav fra De Radikale, SF og Enhedslisten, hvoraf enkelte er ultimative.

Blandt andet betinger De Radikales leder, Morten Østergaard, sig, at Mette Frederiksen leverer en forpligtende aftale om en ny retning i udlændingepolitikken og klimapolitikken.

Morten Østergaard har også gjort det klart, at han vil "blokere" for en ny S-regering, hvis den ikke øger beskæftigelsen og det økonomiske råderum.

Her har Enhedslistens Pernille Skipper til gengæld lige så ultimativt udtalt, at hvis Mette Frederiksen føjer Morten Østergaard på den økonomiske politik, så har hun ikke længere støtte fra Enhedslisten.

Også SF's Pia Olsen Dyhr har stillet flere krav til en ny regering. Ud over en bindende klimalov med en skærpelse af målet om CO2-reduktion til 70 procent i 2030, kræver SF også minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Får SF ikke en plan for indførelsen af minimumsnormeringer i finansloven, vil partiet ikke stemme for den nye regerings første finanslov, siger Pia Olsen Dyhr. Det kan i yderste konsekvens betyde, at regeringen må gå af, hvis den ikke kan finde et flertal med partier i blå blok.

- Partierne har forskellige ønsker, men det, der står tilbage, er, at jeg har fået mandat til at danne en regering, siger Mette Frederiksen.

Hun varsler at det "ikke bliver let", og at hun ikke har nogen planer for sommerferien.

- Jeg kommer til at passe mit arbejde med at danne en ny regering, siger Mette Frederiksen.

SF's Pia Olsen Dyhr ønsker, at Mette Frederiksen undersøger muligheden for en flerpartiregering. Det kunne åbne for, at SF igen kunne indgå et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Målet for Mette Frederiksen er dog fortsat en solo S-regering, siger S-formanden.