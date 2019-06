Mette Frederiksen dropper et regeringsgrundlag

Der kommer ikke et decideret regeringsgrundlag.

Det siger S-formand Mette Frederiksen, efter at Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten sent tirsdag er blevet enige om en "politisk forståelse".

Hun bliver dermed snart Danmarks næste statsminister med den indgåede aftale i rød blok. Det tog næsten tre uger at lave den.

- Jeg kommer til at være meget tro over for dette papir og dets intentioner. Jeg føler mig forpligtet af det, og det er på baggrund af det papir, at vi nu de næste dage kan danne en ny regering, siger Frederiksen.

- Vi har en fælles forståelse med de tre partier, som nu bliver regeringens parlamentarisk grundlag. Vi er enige om mange ting, og det finder jeg fuldt dækkende for det arbejde, regeringen nu går i gang med, siger Frederiksen.

Hun tilføjer, at papiret indeholder så mange forslag, at det kan udfylde en hel regeringsperiode.

I alt fylder aftalen 18 sider og har fået overskriften "Retfærdig retning for Danmark".

Det er ellers ganske normalt, at en regering laver et regeringsgrundlag. Det skal beskrive den politik, regeringen vil føre.

Man kan typisk hænge en regering op på et regeringsgrundlag, hvis nu den siddende regering gør noget andet, end hensigten var.

Et regeringsgrundlag udformes normalt i forhandlingerne om en regeringsdannelse, men rød blok har siden valget 5. juni hele tiden sagt, at de ikke forhandlede om et regeringsgrundlag.

Det holdt stik, men forventningen var, at Socialdemokratiet efterfølgende ville fremvise et decideret regeringsgrundlag.