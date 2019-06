Mette Frederiksen: Langt men godt forhandlingsmøde

Søndag bød på et syv timer langt forhandlingsmøde mellem Socialdemokratiet og SF, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Som de seneste 18 dage blev der forhandlet om en nedfældet plan for en potentiel Socialdemokratisk regering med Mette Frederiksen som statsminister.

- Det har været et godt men langt møde. Jeg synes ikke nogen partier sidder urokkeligt på deres standpunkter. Men partierne kæmper selvfølgeligt for deres standpunkter.

- Det sker på en ordenlig og respektfuld måde. Det er en lang proces. Og det gør ikke noget, hvis resultatet står mål med indsatsen, siger Mette Frederiksen efter søndagens regeringsforhandlinger.

Sidste uge præsenterede nogle af partierne, hvad de var kommet frem til på klimaområdet. Og siden da har forhandlingerne handlet meget om økonomien.

Her står partierne på nogle områder langt fra hinanden, ikke mindst da Radikale Venstre gerne vil øge mængden af udenlandsk arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet via reformer.

Det frygter SF og Enhedslisten vil ende med, at arbejdsmarkedet bliver undergravet og at borgere bliver presset ud på arbejdsmarkedet uden at være klar til det.

De uenigheder bestod søndag trods de lange forhandlinger.

- Vi er ikke færdige med noget. Og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at der ikke er diskussioner, der er sværere end andre.

- Når man vil have 70 procent reduktion af udledningen af drivhusgasser og bedre normeringer, så kræver det, at der findes finansiering.

- Og det er ikke sådan, at vi skal løse alt i dette her lokale, men vi skal have den grundlæggende økonomi på plads, sagde Mette Frederiksen.

Forhandlingerne mellem de fire partier fortsætter mandag på Christiansborg. Det er uvist, hvor meget der udestår af uenigheder mellem dem.