De Radikales leder, Morten Østergaard, vil ikke være med til at præsentere delaftaler, hvilke han mente, at Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten gjorde onsdag aften på klimaområdet.

Derfor blev han og De Radikale væk fra fællesmødet, som er en del af regeringsforhandlingerne.

Men torsdag afviser S-formand Mette Frederiksen, at der er lavet en decideret aftale om klima.

- Vi har ikke lavet nogen aftale, siger hun på vej ind til en ny dag med regeringsforhandlinger på Christiansborg.

Mette Frederiksen forsøger at finde flertal til en ren S-regering med støtte fra De Radikale, SF og Enhedslisten. Hun afviser at have løbet om hjørner med Østergaard. Det, mener han ellers, var tilfældet onsdag aften.

- Selvfølgelig gør jeg ikke det, siger Mette Frederiksen.

- Jeg har fået et opdrag på at lede forhandlinger, og det går rigtig godt.

- Stakken af papirer vokser for hver dag, der går, og vi er nået langt. Vi begynder for alvor at se, at vi rent faktisk kan levere det, som rigtig mange danskere efterspørger både på velfærd, børn og klima, siger hun.

Torsdag eftermiddag skal partierne diskutere økonomi og normeringer i daginstitutioner. Første parti inde hos Mette Frederiksen er SF, så De Radikale og til sidst Enhedslisten.

Hun forventer, at alle partier denne gang dukker op, siger Mette Frederiksen.

- Forhandlingsklimaet er godt, og der blev ikke smækket med nogen døre i går. Vi havde et godt møde omkring klima, og vi fortsætter nu efter planen, siger hun.

Mette Frederiksen fortryder intet omkring forløbet onsdag aften, selv om Østergaard har udtalt, at tilliden til S-formanden er svækket.

- Jeg vurderede, at det var det rigtige tidspunkt at indkalde alle partierne samlet.

- Det var et godt møde, vi nåede rigtig langt. Faktisk så langt, at vi i dag tør tro på, at vi kan blive et af de mest ambitiøse parlamenter overhovedet i verden. Så det går rigtig godt, siger Frederiksen.

Efter fællesmødet onsdag aften meldte Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten ud, at de var blev enige om, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

SF-formand Pia Olsen Dyhr siger, at hun håber at få De Radikale med ind i varmen igen.

- Jeg synes, at vi skal finde en vej videre frem sammen med De Radikale. Vi er villige til at forhandle videre på klimaområdet.

- Nu har vi en 70 procents målsætning, og det tror jeg også, at De Radikale er glade for, siger Pia Olsen Dyhr.