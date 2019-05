Mette F. vil se på madordning og en vuggestue på Sjælsmark

Udrejsecenter Sjælsmark skal bestå.

Men der skal kigges på en forbedret madordning for børnefamilierne, der skal være en vuggestue, og børnene på udrejsecentret skal ikke agere tolke for de voksne.

Det er meldingen fra den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, som fredag præsenterede partiets plan for dansk udlændingepolitik.

Hvis hun bliver statsminister efter folketingsvalget 5. juni, ønsker hun ikke at lukke udrejsecenteret Sjælsmark, hvor afviste asylansøgere og deres børn bor. Men forholdene for børnene kan forbedres, siger S-formanden.

Centret har været voldsomt udskældt. Beboerne må eksempelvis ikke selv lave mad.

- Børnene på Sjælsmark befinder sig i en potentiel rigtig svær situation, siger Mette Frederiksen.

- Vi mener, at der er plads til forbedringer. I lighed med Lars Løkke (statsminister Lars Løkke Rasmussen, red.) mener vi, at der skal kigges på bespisningen af familierne.

- Det er positivt, at statsministeren i denne valgkamp har sagt, at det ikke rokker ved udlændingepolitikken, hvis der er familier, der har mulighed for at tage mad med ind på deres værelser og spise, siger hun.

For Socialdemokratiet har det været vigtigt at understrege, at "den brede udlændingepolitik", som partiet har stået for sammen med blå blok de seneste år, også kommer til at bestå efter et valg.

Det er meldingen fra Socialdemokratiet, selv om Mette Frederiksens forventede parlamentariske grundlag - De Radikale og Enhedslisten eksempelvis - kræver ændringer i den førte udlændingepolitik. Sker det ikke, vil de ikke støtte Mette Frederiksen som statsminister.

Foruden madordningen skal der gøres noget for de mindste børn på Sjælsmark, siger Mette Frederiksen.

- Der er ikke en vuggestue. Der er en børnehave, og der er et klubtilbud til de større børn. Der er faktisk ikke et dagtilbud til de mindste børn.

- Vi ved belært af erfaring, at det at komme af sted i vuggestue kan være mindst lige så vigtigt som at komme i børnehave.

- Så der er noget omkring bespisningen, og der er et behov for et vuggestuetilbud, siger hun og tilføjer en tredje ting, der skal forbedres.

Børn skal nemlig ikke bruges som tolke, hvilket sker i dag, påpeger S-formanden.

- Det er i vores øjne stærkt problematisk, siger hun.