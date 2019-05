Mette F. vil have plan for hvor velfærdsuddannelser skal ligge

Formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, mener, at centraliseringen har taget overhånd.

Det siger hun i en direkte duel med Venstre-formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen i Aabenraa.

- Centraliseringen har fået lov til at tage over. Der er blevet længere til rådhuset, og der er færre uddannelsesinstitutioner som følge af den meget kraftige centraliseringsbølge. Den har også ført noget godt med sig, men den har fået lov at tage for meget over, siger Mette Frederiksen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen mener, at Mette Frederiksen placerer ansvaret urimeligt hos Venstre. Han står "100 procent på mål" for kommunalreformen fra 2005, hvor Løkke var indenrigs- og sundhedsminister.

- Socialdemokratiet stemte for, at vi oprettede 98 kommuner. Det er fint nok at have nogle slagord, men jeg kan ikke komme i tanke om ét eneste decentraliseringsforslag, som Venstre har stemt imod, siger Lars Løkke Rasmussen.

Mette Frederiksen vil have en plan for, hvor de såkaldte uddannelser til eksempelvis lærer, pædagog og sygeplejerske, de såkaldte velfærdsuddannelser, uden for de største byer.

- Vil du være med, spørger hun Lars Løkke Rasmussen, som er positivt stemt. Han vil dog have en konkret plan.

- Jeg vil meget gerne være med til at kigge på det, men det skal da være mere konkret, svarer Lars Løkke Rasmussen.