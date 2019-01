Mette F. tror nu på aftale med differentieret pensionsalder

Med opbakning fra DF tror Socialdemokratiet nu på en aftale om forskellig pensionsalder for borgerne.

Op mod folketingsvalget bliver der travlt på Christiansborg, hvis man skal nå at blive enige om en aftale om differentieret pensionsalder.

Forslaget kommer fra Socialdemokratiet, hvis formand, Mette Frederiksen, føler sig sikker på, at der kan indgås en aftale, nu hvor Dansk Folkeparti erklærer sin støtte.

- Jeg tror nu på, at vi kan få et flertal for at ændre pensionsalderen, siger hun.

- Det er en hjertesag for os socialdemokrater, at de, der er nedslidte, de, der har haft de hårdeste job og gået på job i længst tid, skal kunne gå på folkepension før alle andre.

Socialdemokratiet kom med et udspil til differentieret pensionsalder i sidste uge. Først kaldte Dansk Folkeparti forslaget ukonkret, men tirsdag erklærer partiet sin støtte.

Mette Frederiksen vil gerne indgå en aftale med det samme. Men DF-formand Kristian Thulesen Dahl vil have regeringen til at indkalde til møder og sætte sig for bordenden.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) indkalder gerne til møde, men lægger op til, at partierne selv må komme med idéerne. Og ikke mindst finansieringen.

Med opbakning fra SF er der flertal uden om regeringen, men DF-formanden vil have en bred aftale.

Selv om DF kalder forslaget ukonkret, har partiet ikke selv et forslag at smide på bordet. Så spørgsmålet er, om det på få måneder er realistisk, at der kan indgås en aftale, der rækker langt ud i fremtiden.

Det tror Socialdemokratiet på.

- Hvor der er vilje, er der vej. Så hvis vi hurtigt kan få teknikken på plads med arbejdsmarkedets parter, så kan man godt lave en aftale.

- Jeg tror bare ikke på, at man kan gøre det med Lars Løkke Rasmussen. For han afskaffede efterlønnen og gik til valg på at forhøje pensionsalderen, siger Mette Frederiksen.