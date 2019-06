Socialdemokratiet vil ikke føre en borgerlig økonomisk politik efter folketingsvalget, hvis magten overgår til rød blok.

Det siger S-formand Mette Frederiksen på et pressemøde mandag, hvor hun fremlægger partiets ti mål for, hvad en ny regering skal arbejde for.

I Børsen siger Morten Østergaard, politisk leder for De Radikale, at hvis Socialdemokratiet ikke kan levere en aftale, som øger beskæftigelsen og skaffer flere penge i det økonomiske råderum, vil han blokere hendes vej til statsministerposten i en dronningerunde.

Men det vil Mette Frederiksen ikke være med på, siger hun på pressemødet.

- Der er et stærkt ønske fra Morten Østergaard om at føre en borgerlig økonomisk politik. Det har jeg ikke noget ønske om. Det er ikke derfor, jeg blev socialdemokratisk formand.

Hun tilføjer, at hun også lige skal have tid til at læse De Radikales 2030-plan igennem, da den er fremlagt "i sidste øjeblik".

Søndag trak hun ellers linjen helt klart op: Enten bakker De Radikale fra deres ultimative krav og støtter Mette Frederiksen som statsminister mod at få indflydelse, eller også risikerer partiet, at Lars Løkke Rasmussen fortsætter på posten.

På vej ind til duel med Lars Løkke Rasmussen i DR Byen søndag aften sagde S-formanden:

- De vælgere, der overvejer at stemme på Det Radikale Venstre, må tænke over, om en stemme på De Radikale i virkeligheden kan betyde, at man kommer til at støtte Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg tager ikke nogen for givet, og jeg forstår selvfølgelig godt, at partier, som forhåbentlig ender med at pege på os, så vi kan danne regering, vil have indflydelse på den politik, der bliver ført i Danmark.

- Men ultimative krav kommer vi ikke nogen vegne med, sagde Mette Frederiksen.