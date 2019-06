Mette F. ser lyst på forhandlinger trods kritik af De Radikale

Efter en dags pause er de officielle forhandlinger om en ny regering genoptaget tirsdag eftermiddag.

- Det går godt, og for hver dag og time står det mere og mere klart, at vi virkelig kan rykke noget for det her samfund, siger S-formand Mette Frederiksen før forhandlingerne.

I små to uger har Enhedslisten, SF og De Radikale forhandlet med Socialdemokratiets formand og kongelig undersøger, Mette Frederiksen.

Hun fortæller, at partierne talte sammen mandag, selv om der officielt var pause i forhandlingerne, og at de nu forhandler om flere forskellige områder.

- Nu er vi helt nede i al substans, og det er et kæmpe arbejde, vi er i gang med. For jeg synes jo i høj grad, at valgets (folketingsvalget, red.) tale var, at danskerne vil have et løft på klima, forpligtende ambitiøse mål.

- Men så er det også at få sikret en bedre balance mellem det, man kan kalde grådighed på den ene side og børnefattigdom på den anden side. Så vi har mange ting på bordet, siger Mette Frederiksen.

Der er ellers rigeligt med udfordringer for de fire partier, når det kommer til at blive enige om et fælles grundlag for en regering med Mette Frederiksen som statsminister.

Det ses særligt i forhold til udlændingepolitikken. Men også på den økonomiske politik, hvor især De Radikale vil i en anden retning.

Ekstra Bladet skriver, at partierne i rød blok er frustrerede over, at De Radikale under de igangværende forhandlinger har stillet en række bastante krav.

Baseret på flere unavngivne kilder skriver avisen, at der er en "voldsom irritation" over Radikale Venstre. Partiet beskyldes for "at stikke en kæp i hjulet og spille ud med ting, som de andre partier ikke kan leve med".

Mette Frederiksen siger imidlertid før forhandlingerne tirsdag, at alle partierne er "godt med".

- Hvert parti forhandler, som de synes er rigtigst, og jeg oplever, at alle partier trækker rigtig godt med.

- Alle partier kan jo også godt mærke, at der er en kæmpe forventning til, at det her lykkes. Der er jo ikke nogen partiers vælgere, der har givet et mandat til, at det her ikke skal nå i mål, siger S-formanden.