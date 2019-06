Mette F. om valgsejr: Historisk stor sejr til rød blok

Socialdemokratiets formand glæder sig over, at rød blok samlet set har haft et flot folketingsvalg.

Danmark har brug for en ny retning. Og Danmark får en ny retning.

Det er budskabet fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, efter midnat på Christiansborg ved folketingsvalget.

- I har valgt, at Danmark skal have et nyt flertal, og Danmark skal have en ny retning.

- Og I har valgt, at Danmark skal have en ny regering, siger hun henvendt til vælgerne i sin sejrstale.

- Det er en historisk stor sejr, siger hun om rød bloks 91 mandater.

De Radikale får 16 mandater, mens SF og Enhedslisten får henholdsvis 14 og 13 mandater.

Hertil kommer, at Alternativet får fem mandater, og at mandaterne på Grønland og Færøerne ikke er gjort op.

Socialdemokratiet står til at opnå cirka samme tilslutning fra vælgerne, som partiet med 26,3 procent og 47 mandater fik ved folketingsvalget i 2015.

Partiet får 48 mandater ved dette valg trods lidt færre stemmer.

- Der vil vi samarbejde med alle, der konstruktivt søger indflydelse, for samarbejde er valgets tale, og alle skal have indflydelse, siger hun.

Rød blok vinder valget, efter at Lars Løkke Rasmussen (V) har været statsminister de seneste fire år.

Mette Frederiksen står imidlertid over for nogle svære forhandlinger efter valget.

Hun er blevet mødt med krav fra samarbejdspartnerne i rød blok, både angående udlændingepolitikken, den økonomiske politik og klimapolitikken.

Ikke mindst De Radikale, der kommer markant styrket ud efter valget, har stillet krav om en anden retning, især en lempelse i udlændingepolitikken.

Her har Socialdemokratiet under Mette Frederiksens ledelse nærmet sig VLAK-regeringen og Dansk Folkepartis hårde linje.

Sidstnævnte er folketingsvalgets store taber, eftersom Dansk Folkeparti bliver mere end halveret til 16 mandater.

Også regeringspartiet Liberal Alliance går markant tilbage og nærmer sig spærregrænsen med kun fire mandater.

Til gengæld har valget været rigtig godt for De Konservative, SF og Venstre, der alle går meget frem.

Lars Løkke Rasmussen har under valgkampen talt om en SV-regering, hvilket Mette Frederiksen dog skød ned med det samme.

Med et markant styrket Venstre kan de to partier ellers mønstre et flertal i Folketinget sammen.

Mette Frederiksen fastholder på valgnatten, at hun vil gå efter at danne en ren S-regering, og at hun vil holde fast i en stram udlændingepolitik.