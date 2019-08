Mette F. forventer stadig besøg af Trump

Statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske landsstyreformand, Kim Kielsen, ved ankomst til bygden Kapisillit søndag. Begge understregede, at Grønland ikke er til salg, selv om præsident Donald Trump bekræfter, at han gerne vil indlemme Grønland i USA's territorium. Det vil også lette Danmark for en økonomisk byrde, forklarede Trump søndag.