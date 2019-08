Mette F. forsvarer omstridt post til personlig rådgiver

Manøvren er blevet mødt med kritik og forundring, men den vil formentlig blive gentaget i flere ministerier.

Statsminister Mette Frederiksen (S) oprettede i begyndelsen af juli et nyt politisk sekretariat i sit ministerium. Sekretariatet skulle ledes af hendes personlige rådgiver Martin Rossen.

Samtidig blev Martin Rossen medlem af regeringens magtfulde koordinations- og økonomiudvalg, som ellers kun udgøres af topministre.

Det var en manøvre, som blev kritiseret for at give særdeles meget magt til en person, som kritikerne frygtede ikke ville kunne holdes til ansvar.

Men det var nødvendigt at oprette den nye post, hvis regeringen på sigt skal kunne få sin politik igennem, lyder det nu fra Mette Frederiksen i et interview med Berlingske.

- De mål, vi har sat som regering, skal vi levere på. Det er mit ansvar, og derfor bliver vi nødt til at have et styrket statsministerium.

- Vi har ministerstyre og ikke teknokrati i Danmark. Hvis ikke ministeren er stærk, så er der kun en anden part, der kan være det. Og det er embedsmændene, siger hun til avisen.

Hun understreger, at hun ikke kritiserer embedsværket. Men embedsmændene er ikke demokratisk valgte.

- Hvis man er demokrat, er man nødt til at insistere på, at det demokratisk valgte led har kapaciteten og evnen til at føre tingene ud i livet. Derfor er det her i mine øjne en demokratisering, siger Mette Frederiksen til Berlingske.

Statsministeren påpeger, at danskerne har givet hende et mandat til at lede landet, og derfor har hun brug for at have "den nødvendige muskelmasse".

Man vil komme til at se en lignende udvikling i andre ministerier, fortæller hun. Eksempelvis er børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i gang med at oprette et nyt politisk sekretariat i sit ministerium.

Posten til Martin Rossen er blevet kritiseret af blandt andre tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som har kaldt oprettelsen for "et frontalangreb på den danske forvaltningstradition".

Samtidig har han udtrykt, at "det smager af magtfuldkommenhed".

Folketingets jurister har imidlertid konstateret, at der ikke er nogen juridiske problemer ved Martin Rossens nye rolle i Statsministeriet.