Mette F. dropper strøtanke efter flertal for dyrere cigaretter

Der er et stort flertal for dyrere cigaretter, og Frederiksen dropper tanke om dyrere cigaretter for unge.

Der er et stort politisk flertal for at hæve priserne på cigaretter, og det ser ud til at kunne blive vedtaget efter folketingsvalget om to dage.

Socialdemokratiet har tidligere foreslået at gøre det dyrere for unge at ryge, men formand Mette Frederiksen har nu droppet den strøtanke og går nu ind for en generel stigning.

- Ja, det gør jeg, og jeg indrømmer blankt, at det er ikke en blomst, der er groet i min egen have, for der er også nogle dilemmaer, siger Mette Frederiksen efter en debat mellem de 13 partiledere mandag aften på DR.

Det er den næstsidste partilederdebat, inden vælgerne skal afgive deres stemme onsdag. Den sidste er tirsdag på TV2.

Mette Frederiksen opfordrer til, at det bliver gjort på en måde, så det ikke dræner førtidspensionister og kontanthjælpsmodtageres portemonnæ.

Socialdemokratiet har som det eneste parti ikke villet svare på, om prisen skulle sættes op - og hvad den i så fald skulle være.

At unge skulle betale mere var en strøtanke.

- Det var en tanke, jeg luftede, den har ikke fået så meget opbakning, til gengæld ser det ud til, at der er et stort flertal for at hæve priserne, siger Mette Frederiksen.

Under debatten blev det klart, at de resterende partier mener, at en pakke cigaretter skal koste mellem 50 og 90 kroner.

- Jeg er sikker på, at prisen på smøger ryger op efter dette valg, selv om jeg ikke kæmper for det. Min opgave er så at kæmpe for at skatten på arbejde kommer ned, siger partileder Anders Samuelsen (LA).

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, talte for en moderat stigning på otte kroner. Partiformand Søren Pape Poulsen (K) taler for en pris på 60 kroner.

- Prisen for en pakke cigaretter skal være på 60 kroner, for det vil afholde mange unge fra at ryge. Så må dem, der vil fortsætte, betale prisen for det, siger K-formanden.

Den pris er siddende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med på.

- Hvis vi for alvor skal have et gennembrud, skal vi have fok til at holde op med at ryge. Og helt ærligt, jeg er selv ryger, jeg startede som 17-årig, det var dyrere, da jeg startede med at ryge, siger han.

Blandt de nuværende partier i Folketinget er det kun regeringspartiet Liberal Alliance, der afviser en prisstigning på tobak. Det samme mener Nye Borgerlige, Stram Kurs og partiet Klaus Riskær Pedersen.

- Hver gang, der er et problem, ansætter man nogle folk og laver skatter og afgifter. Det er de værktøjer, man har i det politiske system. Vi bør åbne op for at finde en helt anden løsning i stedet for skatter, siger partiformand Klaus Riskær Pedersen fra partiet af samme navn.