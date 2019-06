Mette F.: Vi skal diskutere børn og normeringer

S-formanden tror, at det kan lykkes de røde partier at blive enige på blandt andet det økonomiske område.

Det er en hemmelighedsfuld Mette Frederiksen, der onsdag møder op til regeringsforhandlinger med SF.

Socialdemokratiets formand gør klart, at hun ikke kommer til at afsløre ret mange detaljer om, hvad der skal tales om under forhandlingerne med først SF, så Enhedslisten og til sidst De Radikale.

Lidt af sløret vil Mette Frederiksen dog godt løfte om dagens emner:

- Det er børneområdet, som er noget af det, alle tillægger rigtig stor værdi.

- Det er noget af det, vi kommer til at bruge tid på i dag, og det er blandt andet normeringsspørgsmålet, siger hun.

Hun er ordknap om situationen for børnefamilierne på Udrejsecenter Sjælsmark.

- Jeg kommer ikke til at sige noget om, hvad vi diskuterer derinde. Det gælder i hele forhandlingsforløbet, siger Mette Frederiksen.

S-formanden mener, at forhandlingerne, der nu har stået på i snart to uger, glider godt frem.

- Ja, det gør de. Det er ikke uden sværdslag undervejs, men det er på den måde som forventet.

Partierne er blandt andet uenige på det økonomiske område.

Her er De Radikale fortaler for udbudsreformer og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft, mens de øvrige røde partier mere ser på at hæve skatter i et eller andet omfang.

Mette Frederiksen forventer dog, at partierne kan mødes og nå til enighed.

- Vi har en fælles opgave i på den ene side at bekæmpe ulighed og sikre, at vi får en finansiering til et løft af vores velfærd.

- Samtidig har vi en fælles opgave i at sikre, at dansk økonomi står stærkere ved afslutningen af en regeringsperiode. Det handler blandt andet om beskæftigelse, siger hun.

Enhedslisten skal til forhandlinger klokken 13, og to timer senere er det De Radikales tur.

Tirsdag var en travl dag ved forhandlingsbordet.

Her var partierne på skift til forhandlinger med Socialdemokratiet i to omgange.