Mette F.: Vestager skal være i ledelsen af EU-Kommissionen

Statsminister Mette Frederiksen siger, at formand for EU-Kommissionen skal have tid til at sætte ledelsen.

Da EU's stats- og regeringschefer for nylig blev enige om en kabale for EU-topposter, var det statsminister Mette Frederiksens (S) klare fornemmelse, at Margrethe Vestager skulle være i ledelsen af EU-Kommissionen.

Sådan lyder det fra statsministeren torsdag på et pressemøde i Berlin, efter at hun har mødtes med den tyske forbundskansler Angela Merkel.

Onsdag sagde tyskeren Ursula von der Leyen, der er udset til at blive formand for kommissionen, at Vestager bliver 2. næstformand efter hollænderen Frans Timmermans.

Det fik flere - blandt andre det danske medlem af EU-Parlamentet Morten Løkkegaard (V) - til at sige, at Ursula von der Leyen løb fra en aftale om, at de to næstformand i kommissionen skulle være ligestillet.

- Vi støtter Ursula von der Leyen som formand. Om den danske kommissær, Margrethe Vestager, er det min klare fornemmelse, at vi få en ny ledelse af kommissionen, som består af formanden, Timmermans og Vestager, siger Mette Frederiksen.

- Så er det klart, at den nye formand skal have lov at sætte ledelsen. Med danske briller lægger jeg stadig til grund, at Vestager er en del af ledelsen af kommissionen, siger Mette Frederiksen.

Europa-Parlamentet skal efter planen stemme om den nye formand for EU-Kommissionen i næste uge.

Når kommissionsformanden er godkendt, går de 28 EU-landes regeringer - inklusive Storbritannien, der står til at udtræde af EU 31. oktober - i dialog med den person, de vil sende til Bruxelles.

Det er dog allerede på plads for dansk vedkommende med Margrethe Vestager. Den nye kommission tiltræder efter planen 1. november.