Mette F.: Klimamål kræver vi ændrer levevis

S, SF og EL er enige om klimamålsætning, der er så ambitiøs, at det er svært at forklare, hvordan den indfris.

- Hvis vi vil løse klimakrisen, kommer vi ikke uden om at ændre den måde, vi lever, bor og transporterer os på.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand. Hun varsler dermed, at danskerne kommer til at mærke, at Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten vil sænke udledningen af drivhusgasser med 70 procent på blot ti år.

- 70 procent er et ualmindeligt ambitiøst mål. Derfor kommer man heller ikke til at se ret mange lande komme op på 70 procent, som vi foreslår, siger Mette Frederiksen.

Ifølge Jyllands-Posten svarer ambitionen til, at Danmark på ti år skal stoppe hele udledningen fra landbruget, hele udledningen fra industrien og samtidig en god bid af udledningen fra transportsektoren.

Samtidig er det uvist, hvordan man overhovedet kan gøre det.

- Der er ikke nogen, der har alle virkemidlerne til at nå op på 70 procent. Dem skal vi faktisk ud og skabe. Sammen med dansk erhvervsliv, men i allerhøjeste grad også baseret på forskning. Både privat og offentlig forskning, siger Mette Frederiksen.

- Eller sagt på en anden måde: Vi ved, hvad der skal til for at tage de næste skridt i forhold til energi- og transportsektoren, men der er ingen, der har alle virkemidlerne til at nå 70 procent. Dem skal vi først til at udvikle, siger hun.

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har heller ikke præsenteret en plan for, hvordan man vil betale for at nå klimamålsætningen. Ingen ved, hvor dyrt det kan blive, men flere interesse organisationer vurderer, at der venter en regning på 10 milliarder kroner eller mere.

SF's formand Pia Olsen Dyhr siger samtidig, at hun ønsker, at det alene er i Danmark, at man indfrier den nye klimaambition.

Dermed bliver der ikke tale om at lave billigere løsninger i eksempelvis Polen, som er længere bagud i klimaomstillingen og har en markant større udledning af drivhusgasser end Danmark.

Danmarks udledninger anslås at udgøre 0,11 procent af den samlede globale udledning. Eller sagt med andre ord: Danmark står for ca. én promille af den samlede udledning af drivhusgas, og det er 70 procent af den promille, som rød blok vil fjerne.

Den tidligere formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen har talt for, at løsninger i eksempelvis Polen kan være en mere realistisk vej til at indfri 70 procents-målsætningen. Samlet set vil effekten nemlig være den samme for klimaet, uanset om det er Danmark eller Polen, der mindsker udledningen.

Pia Olsen Dyhr lægger dog vægt på at det skal ske i Danmark:

- Vi lægger op til, at det skal være nationale reduktioner. For det er jo der, hvor vi skal levere. Det er både på transporten, landbruget og så videre. Vi kan nå op på 65 procent. Derfra bliver det svært, siger Pia Olsen Dyhr med henvisning til, at ingen ved præcis, hvordan man skal nå de sidste fem procent, hvis man kun fokuserer på Danmark.

Hun håber dog, at noget vil vise sig inden 2030:

- Mon ikke der sker noget på forskningen de næste 11 år, siger Pia Olsen Dyhr.

Der er dog kun 10 et halvt år til 2030, og politikerne er endnu ikke gået i gang med konkrete tiltag, der skal indfri 70 procents-målsætningen. Det kan tidligst ske, når Danmark får en ny regering.