Mette F.: Ingen kan true sig til en ændret udlændingepolitik

S-formand Mette Frederiksen er ikke villig til at give sig på udlændingepolitikken, selv om De Radikale ikke vil pege på hende som statsminister, medmindre hun sløjfer dele af det såkaldte paradigmeskift.

- Mit korte svar til De Radikale er, at det kommer ikke til at ske, siger Mette Frederiksen.

- Hvad er det egentlig, at Radikale Venstre med den her melding lægger op til? Er det et parlamentarisk kaos, eller skal vælgerne begynde at tage stilling til, om man ønsker en radikal støtte til Lars løkke (V) som statsminister efter et valg, siger hun.

Lederen af De Radikale, Morten Østergaard, har meldt klart ud i Berlingske, at han vil have Mette Frederiksen til skrifteligt at forpligte sig til at øge integrationen af flygtninge.

Hvis ikke Mette Frederiksen går med på kravet, vil Morten Østergaard ikke alene undlade at støtte hende. Han vil simpelthen blokere for, at hun kan blive statsminister.

Men på trods af truslen afviser S-formanden altså at efterkomme De Radikales krav. Hun vil også efter et valg fokusere på brede aftaler på udlændingeområdet.

- I dag er der på Christiansborg en meget bred opbakning til udlændingepolitikken, så vi forhåbentligt en dag kan få integrationen til at fungere for alle dem, der kommer hertil, og det kommer et folketingsvalg ikke til at ændre på, siger hun.

- Det flertal der i dag står bag dansk udlændingepolitikken, det vil være intakt - og måske endda styrket efter næste valg - og det kan man selvfølgelig ikke true sig til at ændre.

Samtidig med Morten Østergaards udmelding i Berlingske, fortalte Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, at han peger på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister.