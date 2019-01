Meteor lyste Nuuks aftenhimmel op

Den mørke himmel over Nuuk blev torsdag aften pludselig afbrudt af et blåligt lys.

Mediet Videnskab.dk skriver, at flere torsdag aften så Nuuk i fem sekunder blive lyst op, da en mulig meteor fløj forbi.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Geus, fortæller til Videnskab.dk, at myndighedens seismiske målestation i Nuuk har målt et brag.

- Vi kan se en meget tydelig puls. Den stammer højst sandsynligt fra det brag, som lyder, når meteoren rammer atmosfæren. Det sender lydbølger mod Jorden, som vi kan måle, siger Peter Voss fra Geus.

Det er nu uvist, om meteoren ramte jorden. Hvis den gjorde, bliver den desuden svær at finde.

Det fortæller Henning Haack, der er lektor på Maine Mineral and Gem Museum i Canada, og som dagligt forsker i meteoritter (meteorer, der har ramt Jordens overflade red.).

- Det er i forvejen meget svært, for ikke at sige håbløst, at finde den, hvis den er styrtet ned i et fjeld i Grønland. Derfor har vi brug for alle de informationer, vi kan få fat i, siger han til Videnskab.dk.

Her henviser han blandt andet til, at mange på sociale medier flittigt diskuterer og deler billeder af lysglimtet torsdag aften.

En af dem er piloten Mikael Jakobsen, der på Facebook har berettet, hvad han så.

- Himlen begynder at lyse op og skifter farve til en kraftig turkis farve. Alle bjerge kommer frem af mørket og bliver lyst op. Samtidig kommer en kæmpe meteor flyvende foran os med en kæmpe hale og begynder at brække i flere store og små stykker.

- Alt sammen sker på cirka fem sekunder og var så flot og surrealistisk. Et syn, jeg aldrig vil glemme, skriver han ifølge Videnskab.dk.