Efter valget har Dansk Folkeparti fordelt ordførerskaber, og Morten Messerschmidt skal være ordfører for EU.

Dansk Folkepartis folketingsgruppe er i disse dage samlet i Nordjylland til sommergruppemøde. Partiet har blandt andet fordelt ordførerskaber efter folketingsvalget, hvor partiet fik en syngende vælgerlussing og gik 21 mandater tilbage.

Morten Messerschmidt (DF) bliver blandt andet ordfører for EU samt klima- og energi. Det oplyser Dansk Folkeparti i en pressemeddelelse.

For to måneder siden blev han medlem af partiets koordinationsudvalg, som den tidligere formand Pia Kjærsgaard (DF) også er blevet medlem af. Hun bliver dyrevelfærdsordfører og udlændingeordfører i fordelingen af ordførerskaber.

Morten Messerschmidt fik ved valget comeback i dansk politik, efter at han siden 2009 har været stemmesluger i EU-Parlamentet.

I 2016 eksploderet Meld og Feld-sagen, der handler om mulig forkert brug af EU-midler.

Det førte til, at han blev fjernet fra koordinationsvalget. Meld og Feld-sagen er endnu ikke afsluttet, da EU's antisvindelenhed, Olaf, fortsat er i gang med at undersøge den.

Samlet har Dansk Folkeparti afsat over 2,5 millioner kroner, der kan betales tilbage.

38-årige Morten Messerschmidt blev første gang valgt til Folketinget i 2005, og i 2009 samt 2014 blev han valgt ind i EU-Parlamentet, hvor han satte stemmerekord.

Ved Dansk Folkepartis valgfest på valgaftenen forklarede Pia Kjærsgaard tilbagegangen med, at det kunne skyldes alle "klimatosserne".

Dansk Folkeparti har erkendt, at der skal sættes et større fokus på klima fremadrettet, hvorfor posten ventes at få mere tyngde end tidligere.

Der er også fordelt andre ordførerskaber tirsdag.

Kristian Thulesen Dahl bliver politisk ordfører, mens Peter Skaarup atter engang indtager posten som retsordfører. Det er en post, som han tidligere har haft i mange år.

Søren Espersen bliver blandt andet udenrigsordfører.