Ifølge en undersøgelse fra DR Medieforskning bruger danskere over 15 år i gennemsnit mere end syv timer på forskellige medier om dagen. Undersøgelsen baserer sig på estimater og tager ikke højde for, at en del af medieforbruget foregår samtidigt - for eksempel hvis man læser avis, mens man hører radio. Streaming er i vækst.