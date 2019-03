Mercado om svindelsag: Folk må ikke tro det kan betale sig

Børne- og socialministeren mener, at et stort tillidsarbejde venter efter svindelsagen i Socialstyrelsen.

De mange verserende sager om svindel har i den grad udfordret befolkningens tillid til de traditionelle systemer, herunder de offentlige myndigheder.

Det erkender børne- og socialminister Mai Mercado (K), som fredag afholdt pressemøde om svindelsagen i Socialstyrelsen.

Her kom det frem, at omfanget af svindlen beløber sig til 121 millioner kroner i årene 1993 til 2018.

Spørgsmål: Hvordan skal det egentlig være muligt at genoprette tilliden?

- Det er ved helt åbent at beskrive, hvilke kontrolinstanser vi nu sætter i værk, siger Mai Mercado.

- Tillid er noget meget delikat, og jeg er meget bevidst om, at det her risikerer at rokke ved folks tillid. Vi har haft en hvidvaskskandale (i Danske Bank, red.), vi har haft skatteudbyttesagen, og så har vi den her sag.

- Og det må ikke være sådan, at det sætter sig i borgerne, at så kan man bare svindle, og ingen opdager det. Det er derfor, der virkelig bliver strammet op og ryddet op.

- Det er opdaget på min vagt, og jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan, for at sikre, at der bliver truffet de rette, nødvendige og tilstrækkelige initiativer for at få ryddet helt op, siger hun.

Den svindelsigtede Britta Nielsen blev ansat i Socialstyrelsen i 1977. Derfor kan svindlen med satspuljemidler have et endnu større omfang end antaget, men det er svært at undersøge så mange år tilbage.

Spørgsmål: Tror du, det vil komme for en dag, hvor stort beløbet egentlig er?

- Det kunne jeg godt have et håb om, men jeg tror ikke, det er realistisk, siger Mai Mercado.

I forbindelse med pressemødet fredag blev to eksterne undersøgelser offentliggjort. De handlede om henholdsvis sagsforløbet og placeringen af et eventuelt ansvar hos medarbejdere.

Undersøgelsen fra revisionsfirmaet PWC peger på 13 kontrolsvagheder, som har været med til at gøre det muligt at udføre svindlen.

Ifølge den anden undersøgelse fra Kammeradvokaten er det ikke muligt at placere et ansvar.

Mai Mercado er utilfreds med hele forløbet.

- Jeg er ikke tilfreds med, at der har været rigsrevisionsrapporter, som har fremhævet nogle af de samme problemstillinger flere år i træk.

- Derfor er denne tilsynsenhed blevet etableret, som skal se på, hvordan man fremadrettet kan se på tværs af de rapporter.

- Borgerne skal have tillid til, at vi forvalter deres penge ordentligt. De skal have tillid til, at de offentlige systemer er velfungerende.

- Derfor er der virkelig et oprydningsarbejde, som blev igangsat fra den dag, svindlen blev opdaget, og som også vil pågå i det næste lange stykke tid, siger børne- og socialministeren.

Jens Strunge Bonde, der er departementschef i Børne- og Socialministeriet, siger om den nye enhed på tilskudsområdet:

- Den nye enhed får til opgave at føre tilsyn og kontrol med, hvordan driftsopgaverne på området udmøntes.

- Det vil være i form af controlling og gennemgang af arbejdsgange og procedurer.

- Det er et udtryk for, at jeg på tværs af det samlede ministerområde føler, at der er et stort behov for at få genskabt nogle dyder om den måde, man arbejder med de her ting, siger han.