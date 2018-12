Mercado: Satspuljens ophør styrker socialområdet

Det får ikke stor betydning for foreninger, der får penge fra satspuljen, at den opløses, siger minister.

Selv om regeringen og Dansk Folkeparti med finansloven for 2019 har besluttet at trække sig fra aftalen om satspuljen, er det ikke en svækkelse af de frivillige foreninger på socialområdet.

Mens nogle af de mere permanente projekter efter planen skal rykke over på finansloven, vil der fortsat være en pulje, der skal gå til midlertidige sociale indsatser.

Det fortæller børne- og socialminister Mai Mercado (K).

- Jeg vurderer, at det vil være en styrkelse af socialområdet.

- Satspuljen vil ophøre med at få nye penge, men der vil fortsat være en reserve, som bliver udmøntet til midlertidige projekter, siger hun.

Pengene i satspuljen går til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Den har til formål at forbedre vilkårene for personer på overførselsindkomst samt svage grupper.

Mercado pointerer, at satspuljens ophør ikke får nogen betydning for de initiativer, som allerede har fået stillet penge i udsigt.

- Den satspuljeaftale, vi lige har indgået, vil blive udmøntet fuldstændig efter bogen. Man skal bestemt ikke være bekymret for ikke at få sine penge, siger hun.

Alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten står bag aftalen om satspuljen, men regeringen og Dansk Folkeparti har i forbindelse med finansloven for 2019 sagt, at de planlægger at trække sig fra aftalen.

Det kan dog først ske efter et folketingsvalg. Næste valg skal senest afholdes i juni 2019.

Hvert år har partierne bag aftalen besluttet, hvilke initiativer der skal have penge fra puljen. Ifølge Mercado vil partierne efter planen fortsætte med at dele penge ud til sociale projekter, selv om en del af satspuljen ophører.

- Jeg tror ikke, at der vil være den store forskel for foreninger, der søger, fordi der vil stadig være en reserve, hvor de kan søge ind, siger Mercado.

Hos Enhedslisten ser socialordfører Rasmus Vestergaard Madsen anderledes på ændringen af satspuljen.

- Det er en stor sejr for os, at finansieringen til satspuljen stopper.

- Når det er sagt, er det vigtigt, at vi får en retning for socialpolitikken og gør op med det enorme puljestyre. Hvis ikke vi får kigget på det og lavet en mere overskuelig administration, er vi ikke kommet særlig langt, siger han.

Rasmus Vestergaard Madsen foreslår, at der løbende udvælges et eller flere fokusområder, og at alle projekter evalueres.

Er de gode, bør de kunne få permanent støtte, mener han.