Menneskelig fejl var skyld i falsk sirenealarm

Fredag hylede sirenerne i hele Midt- og Vestjyllands Politikreds, selv om de egentlig kun skulle advare borgere i Viborg om farlig røg i forbindelse med en brand.

For fem år siden skete noget tilsvarende på Sjælland. 23. maj 2014 lød sirenerne i hele Midt- og Vestsjællands Politikreds, selv om de kun skulle have lydt i Ringsted.

Nu viser det sig, at det var identiske menneskelige fejl, der var skyld i begge hændelser, skriver Dagbladet Ringsted onsdag.

I 2014 fandt politiet frem til, at der var tale om en betjeningsfejl fra en politimands side.

- Fejlen i fredags skyldtes også en betjeningsfejl. Der skal vinges flueben af ved de sirener, der skal aktiveres. Der blev sat et flueben for meget af i fredags, siger pressechef i Rigspolitiet Thomas Kristensen til sn.dk og Dagbladet Ringsted.

Det var samme fejl, som skete i 2014. Dengang stod Østjyllands Politi for at aktivere sirenerne.

Den opgave overtog Rigspolitiet for små to uger siden. Branden i Viborg kom så hurtigt, at de rette vedkommende dårligt nåede at blive fortrolige med systemet, skriver Dagbladet Ringsted.

Rigspolitiet vil nu sørge for, at nuværende og nye medarbejdere med ansvar for varslingerne får en løbende træning i at sætte de rette flueben.