Medier: Venstre i Region Midtjylland vil have nyt formandskab

Venstre i Region Midtjylland har mistet tilliden til Lars Løkke Rasmussen som formand for partiet og Kristian Jensen som næstformand.

Det skriver en række medier.

DR skriver, at Venstre i Region Midtjylland klokken 19 tirsdag vil udsende en pressemeddelelse, hvori man opfordrer Løkke og Kristian Jensen til at trække sig.

Den konklusion er Venstre i Region Midtjylland ifølge DR kommet frem til efter et møde mandag om den seneste tids interne uro i partiet.

Berlingske skriver også, at der klokken 19 udsendes en pressemeddelelse med samme budskab.

Jyllands-Posten og Ekstra Bladet skrev allerede mandag aften, at Venstre i Region Midtjylland var kommet frem til, at Løkke og Kristian Jensen bør skiftes ud.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få bekræftet oplysningerne fra Jens Nicolai Vejlgaard, der er formand for Venstre i Region Midtjylland. Løkke og Kristian Jensen er heller ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelser.

Efter mødet mandag havde Jens Nicolai Vejlgaard ingen kommentarer til, om der var midtjysk opbakning til formandskabet.

Formanden fra Herning, hvor Kristian Jensen er opstillet, deltog ikke i mandagens møde, men det gjorde næstformand Allan Mikkelsen.

Han vil ikke fortælle, hvad man nåede frem til. Han henviser til pressemeddelelsen, der bliver udsendt senere tirsdag. Til Jyllands-Posten siger han dog:

- Hvis vi kommer med en erklæring om, at de skal gå begge to - både Lars Løkke og Kristian Jensen - så skyldes det, at hvis kun den ene går, så er der en fløj i partiet, der har sejret.

- For det er ikke en hemmelighed, er der er nogle fløje i partiet. Og personligt tror jeg ikke, at det vil give ro, hvis man fjerner den ene og ikke den anden.

Uroen i Venstre er for alvor taget til efter sommerferien. Det begyndte med, at Kristian Jensen i et interview med Berlingske undsagde Løkke og dennes tanker om en mulig SV-regering. Derefter brød uroen ud i offentligheden.

Det er de delegerede til Venstres landsmøde, der vælger partiets formand og næstformand.

Løkke opfordrede søndag hovedbestyrelsen til at fremrykke landsmødet, så Venstre kan få styr på formandskabet og den politiske linje inden Folketingets åbning i oktober.

Beslutningen om en ny dato tages i weekenden. Her mødes både forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i Venstre. Landsmødet er planlagt til at finde sted 16.-17. november.