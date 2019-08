Medier: Claus Hjort kræver Kristian Jensens afgang

Venstrenestor Claus Hjort Frederiksen har krævet, at Kristian Jensen (V) trækker sig som næstformand og gruppeformand i partiet.

Det skriver JP, Berlingske, Ekstra Bladet, DR og TV2.

Det skulle ifølge medierne været sket på Venstres sommergruppemøde fredag formiddag.

Kristian Jensen har ifølge Claus Hjort Frederiksen opført sig illoyalt over for Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen. Derfor kræver Claus Hjort Frederiksen Kristian Jensens afgang fra de vigtige poster i partiet. Det skriver medierne.

Årsagen til dramaet omkring Kristian Jensen skyldes et interview, som han gav til Berlingske i mandags, og som var at finde i avisens torsdagsudgave.

I interviewet udtaler Kristian Jensen, at Venstre skal droppe tankerne om en SV-regering.

Idéen om en SV-regering kom Løkke med under den seneste valgkamp.

Ifølge TV2 er Claus Hjort Frederiksens udmelding blevet mødt med støtte fra andre medlemmer af Venstres folketingsgruppe.

Men der er også gruppemedlemmer, som forsvarer Kristian Jensen. Han har været næstformand siden 2009.

Efter planen er der pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde fredag klokken 12.30.

Ifølge Marchen Neel Gjertsen, politisk redaktør på Jyllands-Posten, er situationen på Kragerup Gods, hvor Venstre er samlet, ganske dramatisk.

- Venstre beder nu pressen om at trække væk fra området, hvor gruppemødet foregår og hvor MF'erne kommer ud.

- Presserummet er også flyttet til den anden ende af godset. Det gør ikke dramaet mindre, skriver hun på Twitter.

Ifølge TV2 News er der klokken 12 fortsat mange talere på listen inde til gruppemødet. Samme medie skriver, at Lars Løkke Rasmussen ikke har haft ordet, siden Claus Hjort Frederiksen opfordrede Kristian Jensen til at trække sig.

Det er ikke første gang, at der er drama om formandskabet i Venstre. Tilbage i 2014 var Kristian Jensen tæt på at vælte Løkke, der overvejede at gå af efter en række møgsager.

Men Løkke ændrede mening kort før hovedbestyrelsesmødet i Venstre i Odense. Efter en tur i kælderen i Odense Congress Center blev Løkke og Kristian Jensen enige om magtfordelingen i partiet.