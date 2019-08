Medie: Venstre på Sjælland vil af med Kristian Jensen

Efter et møde i Venstres Region Sjælland er status ifølge Berlingske, at regionen kræver næstformands afgang.

Ifølge en intern mail, som Berlingske har set, vil Venstres Region Sjælland have næstformand Kristian Jensen væk fra posten. Samtidig vil regionen have et ekstraordinært landsmøde med kun formands- og næstformandsspørgsmålet på dagsordenen.

Det skriver Berlingske.

Mailen konkluderer ifølge avisen, at de 17 kommuneforeningsformænd i regionen vil af med Kristian Jensen. Omkring halvdelen vil også af med formand Lars Løkke Rasmussen.

I de seneste uger har alle Venstres fem regioner holdt møder om deres syn på Venstres formandskab.

Hovedparten har været kritiske over for ledelsen, og Region Midtjylland har opfordret både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til at trække sig.

Region Sjælland var den sidste region, der holdt møde inden hovedbestyrelsesmødet fredag og lørdag.

Hovedbestyrelsen skal her træffe beslutning om, hvorvidt man vil fremrykke landsmødet, der ellers skal foregå til november, indkalde til ekstraordinært landsmøde for de 850 delegerede eller ikke foretage sig noget.

Region Sjælland opfordrer ifølge mailen til, at hovedbestyrelsens 133 medlemmer indkalder til ekstraordinært landsmøde med kun to punkter på dagsordenen:

Valg af formand og valg af næstformand.

Uroen om ledelsen i Venstre har taget til i styrke hele august. Den begyndte med, at Lars Løkke Rasmussen slog fast, at han vil fortsætte som formand frem til mindst næste valg.

Næstformand Kristian Jensen undsagde i starten af august Lars Løkke Rasmussens politiske linje, der lagde op til et muligt regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

Siden da har der været spekuleret i et opgør og muligheden for, at såvel formand som næstformand må gå, og at en tredje kandidat bliver formand for partiet.