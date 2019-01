Regeringen vil med et nyt udviklingsprojekt, der kan blive det største i danmarkshistorien, skabe ni nye øer ved København, der skal være hjem for 12.000 arbejdspladser.

Det skriver TV2.

Erhvervsprojektet hviler på skabelsen af ni kunstige holme, som vil blive anlagt ud for Avedøre Holme. I alt tre millioner kvadratmeter skal opfyldes med jord.

Regeringen planlægger at starte jordopfyldningen allerede i 2022. I forslaget fremgår det også, at man vil flytte Københavns store vandrensningsanlæg, Lynetten, til én af de nye holme.

Dermed kan man slå to fluer med et smæk. Lynetten spærrer nemlig i øjeblikket for et andet enormt udviklingsprojekt i Københavns havn: Lynetteholm, der med tiden skal rumme en ny bydel i København med 35.000 indbyggere.

De nye planer præsenteres på et pressemøde mandag klokken 11 på Avedøreværket.

De nye holme skal efter planen sætte fart på erhvervsudviklingen tæt på København, og projektet vil blive til virkelighed som et partnerskab mellem København og Hvidovre Kommune samt pensionskasser i et offentligt og privat samarbejde.

- Der har været meget fokus på at bygge dyre boliger til vandet i Københavnsområdet, men det her projekt har en helt andet profil - at sikre en fremtid for arbejdspladser tæt på København, siger en kilde med kendskab til projektet til TV2.

En selvstændig målsætning med projektet er at få flere grønne virksomheder til at bosætte sig på de nye holme, hvor man forestiller sig, at virksomheder skal placeres i klynger for at maksimere vidensdeling.

Holmene, der kommer til at have et samlet areal på størrelse med 420 fodboldbaner, vil ifølge beregninger foretaget af Deloitte og Rambøll for regeringen tiltrække op til 380 nye virksomheder, når det er færdigudviklet.

Efter planen skal de nye øer stå klar i 2040 med de første grunde udbudt til salg i 2028. Det er meningen, at salget af grundene skal finansiere projektet.

Ifølge regeringen selv er målet at skabe et af Nordeuropas førende erhvervsområder for videnstung, grøn og innovativ produktion, skriver TV2.