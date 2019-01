Medie: 14 anholdt for at hylde drab på skandinaviske kvinder

Foruden politiefterforskning på selve drabene i Marokko er 14 personer anholdt for at hylde drabene.

De marokkanske myndigheder har anholdt 14 personer for at have lovprist eller hyldet drabene på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland.

Det skriver den norske avis VG.

VG har ikke fået oplysningen bekræftet officielt, men har den fra en kilde med indsigt i den marokkanske efterforskning.

Retsprocessen mod fire af de 14 er allerede i gang, og en person er allerede dømt til et års fængsel eller en bøde på 5000 marokkanske dirham, hvilket svarer til knap 3500 kroner.

Blandt de anholdte er der en redaktør for et lokalt nyhedsmedie. Han skal have sendt den meget omtalte drabsvideo på den krypterede beskedtjeneste WhatsApp, hvor han hyldede gerningen, skriver VG.

I samtalegruppen var også andre journalister.

De to skandinaviske kvinder blev fundet dræbt i deres telt i december. I alt er 22 personer anholdt og sigtet for terrorisme.

Blandt dem er fire mænd, som en uge før drabene offentliggjorde en video, hvor de sværger troskab til Islamisk Stat.

Torsdag blev så syv mænd ifølge nyhedsbureauet AFP fremstillet for en dommer i hovedstaden Rabat. De syv mænd er blandt de 22. Det fremgår ikke, hvad der kom ud af retsmødet.

Den 25-årige gadesælger Abdessamad Ejjoud menes at være hjernen bag dobbeltdrabet.

Ifølge de marokkanske myndigheder skal han have begået forbrydelsen sammen med to andre: den 27-årige snedker Younes Ouaziyad og den 33-årige gadesælger Rachid Afatti.

Marokkansk politi har tidligere oplyst, at Abdessamad Ejjoud står i spidsen for en terrorcelle, der støtter Islamisk Stat.

Politiet mener dog ikke, at ledelsen af Islamisk Stat har været involveret i planlægningen af drabene på de to turister.

En efterforskningsleder Abdelhak Khiam fra politiet i Marokko har tidligere ifølge AFP oplyst, hvordan de dræbte kvinder mistede livet.

De blev knivstukket, fik halsen skåret op og blev derefter halshugget.