Eksplosionen tirsdag aften ved Skattestyrelsens bygning på Østerbro i København har berørt medarbejdere i hele skatteforvaltningen, oplyser de to fagforeninger Djøf og Dansk Told og Skatteforbund.

- Medarbejderne i Skattestyrelsen er naturligvis dybt berørte af situationen, og det er vigtigt, at ledelsen på Skatteministeriets område holder medarbejderne tæt informeret om sagen, siger Djøf-formand Sara Vergo i en udtalelse.

Også formanden for Dansk Told og Skatteforbund, Jørn Rise, oplyser, at han dagen igennem har modtaget opkald fra sine medlemmer.

- Jeg havde allerede henvendelser i morges klokken fem, der spurgte: Nu var det i Østbanegade, men hvad med de øvrige adresser? Så der er ingen tvivl om, at det er noget, man spekulerer over, siger han til Ritzau.

Han forklarer, at ansatte i de danske skattemyndigheder generelt ikke er fremmede over for, at der kan være ubehageligheder i deres arbejde.

- Populært sagt, når du tager penge fra folk, kan det give konflikter, siger han.

Københavns Politi har oplyst, at der er tale om et angreb. Jørn Rise tager forbehold for, at det ikke står klart, hvad motivet eller baggrunden for eksplosionen er.

Men han mener, at eksplosionen kan give stof til eftertanke, blandt andet Skattestyrelsen skal have nyt hovedkvarter på Amager:

- Man er jo ved at etablere et stort sted ude på Amager. Det er klart, at det her må og skal give anledning til, om der skal revurderes på nogle ting, siger han.