Med modvilje endte hun i politik som sin far

Det næsten 150 år gamle parti Venstre fik sidste år sin første kvindelige formand for folketingsgruppen på Christiansborg.

Jobbet gik ganske passende til den tidligere ligestillingsminister og nuværende folketingsmedlem for Venstre Karen Ellemann, som 26. august fylder 50 år.

Da hun overtog posten, var hun netop blevet fyret som minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde i forbindelse med en ministerrokade.

På trods af at hun med Løkkes opbakning fik tildelt en plads i partiets ledelse, skjulte hun ikke ærgrelsen over at have mistet jobbet som minister.

En karriere i politik var dog ikke det, som Karen Ellemann havde forestillet sig, da hun var barn og ung, har hun fortalt til den lokale avis Ugebladet Hørsholm.

Det er på trods af, at hun som datter af tidligere udenrigsminister og Venstre-formand Uffe Ellemann-Jensen og søster til folketingsmedlem og tidligere minister Jakob Ellemann-Jensen er født ind i en politisk familie.

Karen Ellemanns vej ind i politik blev et opkald fra Søllerøds Venstre-borgmester, Erik Fabrin, som opfordrede hende til at stille op til sammenlægningsudvalget i den nye Rudersdal Kommune.

- Da jeg lagde røret på, dirrede jeg over hele kroppen. Jeg blev klar over, at jeg ikke havde været ærlig over for mig selv, når jeg forsøgte at bilde mig selv ind, at jeg ikke interesserede mig for politik, har Karen Ellemann fortalt.

I 2009 blev hun indenrigs- og socialminister og har siden både været miljøminister og minister for nordisk samarbejde, ligestillingsminister og fiskeriminister.

Særligt som miljøminister var Karen Ellemann igennem nogle turbulente perioder.

Blandt andet da hun sagde god for, at et tankskib ladet med miljøgiften HCB kom til Danmark for at blive destrueret hos Kommunekemi i Nyborg.

Det førte til store protester i Nyborg og i oppositionen. Til sidst måtte Karen Ellemann meddele, at gifttransporten var blevet aflyst.

I samme ministerperiode foreslog Karen Ellemann, at private skraldespande skulle tjekkes for madspild, uden at borgerne på forhånd vidste det.

Det fik Ekstra Bladet til at tjekke Ellemans eget affald. To gange hentede avisen affaldssække foran hendes hus og kunne dokumentere madspild, miljøskadelige elartikler, aviser og flasker, som ikke var blevet sorteret.

Karen Ellemann har i dag posten som udviklingsordfører i Venstre.