Massiv svindel med moms: Slikfuskere får friere spil

Myndighederne har svært ved at dæmme op for de mange ton slik, der langes over disken uden moms og afgifter.

Svindlere, der sælger tonsvis af slik uden at betale skat eller moms, har fået langt friere spil.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fødevarestyrelsen har nemlig hidtil haft store vanskeligheder med at stoppe sliksvindlerne. Men et krav om, at sælgerne skulle føre en logbog over de varer, der kom ind i butikken, var ifølge styrelsen et godt værktøj.

Det er det værktøj, som Miljø- og Fødevareklagenævnet har sat en stopper for.

En aktindsigt, som avisen har fået, viser, at Fødevarestyrelsen har registreret et hidtil uset omfang af manglende sporbarhed. Det betyder, at man ikke kan se, hvor slikket kommer fra, og dermed er der svindlet med moms og afgifter.

Og Fødevarestyrelsen har store problemer med den sorte slik, indrømmer Michael Rosenmark, der er chef for Fødevarestyrelsens rejsehold.

- Der er nogle butikker, som sælger voldsomme mængder sort slik, og vi har svært ved at stoppe dem, siger han.

Fødevarestyrelsens rejsehold og Skat har ellers de seneste år intensiveret indsatsen mod netop salget af sort slik.

En aktion i ti butikker i København samt en grossist og fem engrosvirksomheder i Sverige afslørede, at 50 til 87 procent af nogle butikkers omsætning kom fra slik, hvor der ikke var betalt moms og afgifter.

Man gav sidste år Fødevarestyrelsen mulighed for blandt andet at udelukke personer fra at eje slikbutikker, men butikkerne ejes af stråmand, der ofte skiftes ud.

Således er muligheden for at give karantæne ikke brugt én eneste gang, skriver avisen.

Miljø- og Fødevareministeren vil på nuværende tidspunkt ikke ændre lovgivningen, så Fødevarestyrelsen får hjemmel til at pålægge slikbutikkerne at føre logbog over deres varer.

- Nu må Fødevarestyrelsen finde en anden metode. Hvis der er brug for en ny hjemmel, må vi se på det, skriver Jacob Ellemann-Jensen (V) i et svar.