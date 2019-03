Først forelsker køberne sig i husets særprægede detaljer, men så snart de hører, at der måske er en motorvej på vej i baghaven, falder de fra som fluer. Planerne om en ny midtjysk motorvej har taget Marius Frandsen til fange i sit eget hjem ved Christiansfeld, og hans gæld er så stor, at ejendommen risikerer at gå på tvangsauktion, hvis det ikke snart bliver solgt.