Marienborg slår dørene op for offentligheden

A.P. Møller Fonden og Statsministeriet har betalt 3,8 millioner kroner for restaurering af Marienborg.

Dele af Marienborg har fået en ordentlig overhaling. Derfor er offentligheden inviteret til åbent hus på adressen ved Bagsværd Sø nord for København 16. og 17. marts.

Dermed har danskere muligheden for at komme ind bag murene i statsministerens embedsbolig ligesom blandt andre Tibets buddhistiske overhoved, Dalai Lama, tidligere generalsekretær i FN Kofi Annan og tidligere præsident i USA George W. Bush.

Det er første gang siden slutningen af 1990'erne, at den repræsentative del af bygningen får en større indvendig istandsættelse.

Siden 1962 har Marienborg været stillet til rådighed for den til enhver tid siddende statsminister.

Men reglerne for brugen af embedsboligen blev ændret sent i 2015.

Her blev det vedtaget, at statsministeren ikke længere skulle betale skat, når han eller hun bruger embedsboligen.

Lars Løkke Rasmussen (V) fortalte dengang til Altinget, at han gerne ville benytte Marienborg mere i det løbende arbejde, end han gjorde, sidst han var statsminister.

- Eksempelvis har jeg gjort det til en vane at løbe en tur med forskellige gæster tidligt mandag morgen, og her er det naturligt at overnatte deroppe aftenen inden, sagde han dengang.

Inden loven blev ændret, kunne sådan en overnatning udløse fuld skattepligt.

Marienborg bliver også brugt til sankthans. Disruptionrådet har holdt møde i lokalerne.

Marienborg kommer altid til at betyde rigtig meget for en statsminister, fortæller Thomas Larsen, politisk kommentator på Berlingske.

Der er ifølge kommentatoren flere ligheder mellem, hvordan Marienborg blev brugt af Anders Fogh Rasmussen og nu efterfølgeren. Men på et punkt skiller Løkke Rasmussen sig ud.

- Det er faktisk nyt, at statsministeren åbner Marienborg for offentligheden så meget, som han har gjort, siger Thomas Larsen.

Helle Thorning-Schmidt boede på Østerbro, mens hun var statsminister. Lars Løkke Rasmussen bor i Nyhavn, og ifølge Thomas Larsen er det en stor styrke.

- Det er faktisk nogen, vi kan møde i hverdagen. Hvis de kommer til at bo på en særlig residens, så kan de næsten komme til at flytte sig for langt væk fra befolkningen, siger han.

Projektet har kostet 3,8 millioner. A.P. Møller Fonden har doneret 3,65 millioner kroner. Mens Statsministeriet har betalt det resterende.

Pengene er blandt andet brugt på at pifte gamle møbler op og købe nye.

Thorvald Staunings gamle sofa er et af de møbler, der har fået en kærlig hånd. Det oprindelige billardbord også er blevet shinet op.