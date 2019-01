Marianne hørte om sin fars død ved et tilfælde: Hjemmeplejen fortalte ikke familien noget

Det havde Marianne Laursen ikke fået at vide. Hun vidste ikke, at hendes 73-årige far var fundet død dagen forinden, og at hjemmeplejen i mellemtiden havde underrettet politi, brandvæsen og kontaktperson, men ingen i hendes fars familie.

- Jeg forstod ikke hvorfor, så efter at have talt med brandvæsenet, ringede jeg til min fars faste kontaktperson, og hun forklarede mig bare, "at man jo altid fjerner låsen, når de ikke er her mere", siger Marianne Laursen, der stadig ikke forstod, hvad der foregik.

Det var Østjyllands Brandvæsen, der havde forsøgt at få fat på hende. De skulle fjerne en elektronisk lås, der hang på døren til hendes fars hjem i Hasselager, lød det i beskeden. Men den lås skulle da ikke fjernes, tænke Marianne Laursen, den havde de i lang tid bøvlet med at få tilkendt.

Familien har tidligere oplevet, at der var dårlig kommunikation mellem dem og hjemmeplejen. Engang blev hendes far indlagt på intensiv, uden nogen i familien fik det af vide. Derfor har der flere gange været problemer med samarbejdet, siden faderen fik tilkendt fuld hjemmepleje i 2015. Foto: Axel Schütt

Hvem har ansvaret?

Da de efterfølgende talte med en række fagfolk om, hvem der havde ansvaret for at informere de pårørende, var der forskellige opfattelser af det, fortæller Marianne Laursen.

- Kontaktpersonen var overbevist om, at det var politiets opgave at give de pårørende besked. Men så var der gået noget galt i deres kommunikation, for politiet bankede først på min brors dør tirsdag eftermiddag for at underette ham - altså halvandet døgn efter min far var død, siger hun.

Hjemmeplejen fastholdt dog, at det var politiets opgave. Kapellet, derimod, sagde, at der i dødsattesten var krydset af ved "ikke politi", så derfor var det ikke politiets opgave, men hjemmeplejens egen. Og det opsummerer meget godt, hvordan forløbet var, forklarer Marianne Laursen. Hele vejen igennem var der dårlig kommunikation og misforståelser.

- Det virker, som om de forskellige instanser i kommunen slet ikke samarbejder og ikke ved, hvem der gør hvad, fortæller hun.

Da Marianne Laursen og familien ville se faren for at tage afsked, vidste ingen, hvor han var henne. Kontaktpersonen vidste ikke noget, og omstillingen på Aarhus Universitetshospital kunne se, at han var død, men ikke hvor han var. Kapellet i Skejby bekræftede senere, at faren var blevet indbragt om mandagen, men det var ikke sikkert, det var muligt at se ham, fortæller hun.

- Han havde ligget i kapellet i et døgn, så de fortalte, at de ikke vidste, hvordan han så ud. Senere fik jeg så et opkald, hvor de sagde: "Nu har jeg været nede og se til Jens, og han ser fin ud, så I kan godt se ham", siger hun:

- Min far hedder Ole.