Manipulerede pornobilleder udløser ubetinget fængsel

23-årig mand får otte måneders ubetinget fængsel for at manipulere billeder, så de fik pornografisk indhold.

En 23-årig mand fra Midtjylland er blevet straffet med otte måneders fængsel for at have manipuleret billeder af 19 kvinder, så billederne fik et pornografisk indhold.

Det har Retten i Viborg afgjort.

Manden har erkendt, at han fra 2011 til 2017 lagde et større antal billeder ud på forskellige hjemmesider.

Det var billeder af kvindeansigter, som han havde kopieret fra internettet.

Billederne blev herefter manipuleret ind i pornografiske billeder, så det lignede, at kvinderne deltog i hård porno.

Flere af kvinderne var under 18 år på gerningstidspunktet, og derfor er manden dømt efter en paragraf om besiddelse og udbredelse af børnepornografiske billeder.

Derudover dømmes han for blufærdighedskrænkelse og for at have videregivet billeder vedrørende andres private forhold.

Den tiltalte skal betale godtgørelser for tort på mellem 2500 kroner og 40.000 kroner til de forurettede kvinder.

Da sagen blev behandlet i retten for en uge siden, erkendte han sin udåd.

- Jeg var en kujon og turde ikke rigtig gøre noget, så det her var en form for at have noget privat med dem, forklarede han ifølge den regionale tv-station TV MidtVest.

- Jeg downloadede deres billeder og uploadede dem på en hjemmeside og skrev, om der var nogle, der kunne manipulere dem, fortalte han om sin fremgangsmåde.

Sagens anklager, Iben Ernst Bøttker, lagde ifølge tv-stationen i sin procedure vægt på, at der var tale om en særlig grov sag.

Det skyldes ifølge anklageren, at det er meget svært at fjerne billederne fra nettet, når de først er lagt ud.

Hun krævede, at manden blev idømt et års ubetinget fængsel.

Mandens forsvarer argumenterede for en betinget dom på 40 dages fængsel.