Mange flere køber ulovlige pebersprays på internettet

Det er lovligt at købe og opbevare en peberspray i hjemmet. Men der er forskel på, hvor den er købt. Og dermed kan køberen ende med at begå et lovbrud, hvis ikke vedkommende kender reglerne.

Københavns Politi og Toldstyrelsen har de seneste måneder oplevet en stor stigning i antallet af pebersprays, der er købt i udlandet.

Det er kun pebersprays, der er købt i Danmark der er lovlige, og ifølge Morten Westerdahl, der er leder af Sektion for Ulovlig Import hos Københavns Politi, er det ikke alle der ved det.

- Det er vores indtryk, at mange ikke kender reglerne for køb af pebersprays og derfor har bestilt en peberspray via nettet, siger han.

- Men det er ulovligt, og derfor råber vi nu vagt i gevær, så folk er klar over, hvordan reglerne er indrettet.

Som udgangspunkt straffes ulovlig indførsel eller besiddelse af en peberspray med bøde.