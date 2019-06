Manden bag det grimme homorygte

Frode Holm blev kendt som skattejuristen, der for at hjælpe Helle Thorning-Schmidt fandt på, at hendes mand var homoseksuel. Den 12. juni fylder han 70 år.

Blandt skattejurister er Frode Holm kendt som en dygtig fagmand med en fotografisk hukommelse og flere spektakulære sejre på sit cv.

I den bredere offentlighed er den nu pensionerede Holm, der onsdag den 12. juni fylder 70 år, mest kendt for sin rolle som tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts lidt for bramfri revisor.

Baggrunden for Frode Holms "berømmelse" var dagbladet BT, der i 2010 skrev en historie om daværende statsministerkandidat Helle Thorning-Schmidt og hendes mand, Stephen Kinnock.

Historien antydede, at Kinnock trods sin schweiziske bopæl var skattepligtig i Danmark, fordi han reelt opholdt sig mere end de tilladte 180 dage om året i parrets hjem på Østerbro i København.

Skat endte med at rense Kinnock for mistanken, men senere dukkede et opsigtsvækkende kapitel to op i affæren:

Et notat hos Skat viste, at Frode Holm havde sagt, at grunden til, at Helle Thorning-Schmidt ikke ønskede at troppe op hos Skat og afgive forklaring om sagen, var, at Stephen Kinnock var "biseksuel/homoseksuel".

Derfor ønskede Helle Thorning-Schmidt ifølge Frode Holms udtalelse ikke at møde op og blive udfrittet om sit familiemønster.

Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock har afvist forklaringen, og Frode Holm har undskyldt og sagt, at det "var et tænkt eksempel", der skulle sandsynliggøre, hvorfor en statsministerkandidat ikke ønskede at møde op hos Skat.

Trods hans forsøg på at trække i land fyrede Thorning-parret Frode Holm.

Et par år efter affæren lod Frode Holm sig pensionere fra det københavnske revisionsfirma Revitax, hvor han i en årrække var direktør og medejer.