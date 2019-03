Mand udvises efter knivoverfald på nordjysk asylcenter

En 29-årig mand er idømt to år og tre måneders fængsel samt udvisning for at have knivstukket en anden mand.

En 29-årig mand straffes med fængsel i to år og tre måneder for et knivstikkeri i Ranum i september.

Desuden er han blevet udvist af landet med indrejseforbud i 12 år.

Det afgjorde Retten i Aalborg torsdag, oplyser anklagemyndigheden i Nordjylland på Twitter. Den 29-årige ankede dommen.

Ved knivoverfaldet, der fandt sted natten til den 18. september på Asylcenter Vesthimmerland, blev en dengang 23-årig iransk mand stukket mellem skulderbladene under et klammeri.

Han modtog behandling på sygehuset efterfølgende, men havde ikke fået livstruende skader.

Efter overfaldet forlod den 29-årige gerningsstedet, og det førte til, at politiet efterlyste manden.

Først en måned efter angrebet blev han anholdt. Det skete, da han selv troppede op på politigården i Vejle og sagde, at han var efterlyst.

Under retssagen har manden ifølge anklageren forklaret, at det var et uheld, der førte til, at den anden mand på centeret blev stukket.

- Han erkendte, at der havde været en uoverensstemmelse omkring kniven, men han forklarede, at han havde forsøgt at tage kniven fra offeret, og under tumulten var han så kommet til at stikke den anden mand, siger anklager Kristina Frandsen til Nordjyske.

Offeret og et andet vidne mente derimod, at der var tale om en bevidst handling. En opfattelse, der ifølge Nordjyske understøttes af lægelige undersøgelser.

De viste nemlig, at stikket var så dybt og påført med så stor kraft, at det ifølge lægerne måtte være gjort med vilje. Det lagde retten vægt på i dommen, skriver mediet.

Med dagens dom er sagen dog ikke endeligt afsluttet, da den 29-årige har anket til landsretten, der skal vurdere sagen på ny. Den 29-årige ønsker at blive frifundet for alle anklager.