Mand tiltalt for at aflytte nabo i jagten på Emilie Meng

Politiet mistænkte en 69-årig mand fra Korsør for at skjule den 17-årige Emilie Meng.

En mand fra Korsør var tilbage i 2016 helt overbevist om, at hans 69-årige nabo holdt den forsvundne teenagepige Emilie Meng fanget.

Tanken fyldte så meget i hovedet på manden, at han borede flere huller i muren til nabohuset. På den måde kunne han tage mursten ud af muren og sætte optageudstyr op for at aflytte og optage samtaler fra huset.

Det fremgår ifølge Ekstra Bladet af den tiltale, som anklagemyndigheden nu har rejst mod manden.

Det er ikke klart, præcis hvilken rolle optagelserne fra den 69-åriges hus har spillet i efterforskningen af Emilie Mengs forsvinden. Men faktum er, at politiet ikke mindre en fem gange valgte at ransage huset.

Efterfølgende vurderede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at den nu tiltalte ikke havde haft "forsæt til at aflytte eller overtræde straffeloven".

Men Statsadvokaten beordrede politiet til at se på sagen på ny, og nu er der altså rejst tiltale.

- Jeg synes, det er utilstedeligt, at det har taget så lang tid. Det er vigtigt for mig at få slået fast, at der er sket noget ulovligt. Ellers skrider retssikkerheden, og så kan enhver jo tillade sig at aflytte sine naboer, siger den 69-årige, der blev aflyttet, til Ekstra Bladet.

I Retten i Næstved har han fået 6000 kroner i erstatning for de fem uberettigede ransagninger, 1200 kroner per gang. Men Østre Landsret gav ham en forhøjet erstatning på 2400 kroner for den femte ransagning.

Ved den femte ransagning borede eksperter huller i vægge, gulv og sokkel og brugte kameraer og sensorer for at lede efter skjulte rum.

Ifølge Ekstra Bladet fortalte politiet aldrig, at naboen havde aflyttet ham, men det fandt han ud af senere. Ifølge den 69-årige er der 16 timers lydoptagelser fra hans hus.

Politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ønsker ikke at kommentere sagen.

17-årige Emilie Meng blev sidst set i live, da hun en morgen i juli 2016 tog afsked med sine veninder på Korsør Station efter en bytur i Slagelse.

Først et halvt år senere blev liget af teenageren juleaftensdag fundet i en sø nær Borup på Midtsjælland.

Det er foreløbig ikke lykkedes politiet at finde frem til, hvem der slog Emilie Meng ihjel.