Mand skal anbringes på psykiatrisk afdeling efter voldtægt

En 30-årig mand er onsdag af et nævningeting ved Retten i Aarhus blevet dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling for at have voldtaget en kvinde i sommer.

Det skriver retten på sin hjemmeside.

Manden og den 26-årige kvinde mødtes, kort før voldtægten fandt sted. De faldt i snak og fulgtes gennem Botanisk Have.

Her overfaldt og truede han kvinden, mens han tog fat om halsen på hende og voldtog hende. Efter voldtægten tog han billeder af den nøgne kvinde med sin mobiltelefon.

Da manden var forsvundet, stoppede kvinden en mandlig cyklist, som tilkaldte politiet.

Om eftermiddagen efter voldtægten blev den nu dømte mand anholdt på en adresse i Aarhus.

Retten fandt ham skyldig i voldtægt, anden kønslig omgang end samleje, ulovlig tvang, blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børnepornografisk materiale.

Den 30-årige mand er ikke sindssyg, men han "befandt sig i en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner", da han overfaldt kvinden.

Derfor lød dommen på anbringelse på psykiatrisk afdeling. Når han er rask nok, skal manden, der er fra Somalia, udvises af Danmark for bestandigt.

Desuden bestemte retten, at kvinden skal have en godtgørelse for tort på 70.000 kroner.