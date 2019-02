Mand ramt af skud i Horsens - gerningsmand på fri fod

En 52-årig mand er onsdag eftermiddag blevet ramt af skud i benet på et torv ved Vor Frue Kirke i Horsens.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Det er endnu uvist, hvem der affyrede skuddet - og hvorfor det skete.

- To mænd sidder på en bænk, da der bliver affyret skud fra et ukendt våben, og den ene bliver ramt ved ankelknoglen, siger vagtchef Jørn Bystrup.

Den sårede tog efterfølgende til skadestuen for at blive behandlet for sine kvæstelser. Herefter blev politiet kontaktet.

Skuddet blev affyret omkring klokken 13.40.

Manden, som var til stede på bænken sammen med den kvæstede, blev senere anholdt i sagen - mistænkt for at have afgivet skud.

- Vi har talt med ham, men på baggrund af tekniske spor har vi valgt at løslade ham uden at opretholde sigtelsen.

- Vi anser ham ikke længere for at være gerningsmanden, siger Jørn Bystrup.

Politiets efterforskning af sagen fortsætter derfor.

Begge mænd på bænken var i forvejen kendt af politiet. Vagtchefen understreger dog, at de ikke har forbindelse til bandemiljøet. Af samme grund anses skudepisoden heller ikke for at være banderelateret.

Den sårede bliver onsdag aften opereret for sine kvæstelser.