Flere gange blev en 74-årig mand fredag eftermiddag stukket med kniv på åben gade i Albertslund, oplyser politiet.

Overfaldet skete på Holsbjergvej lidt efter klokken 13, og flere vidner overværede, hvad der skete. Offeret blev kørt på sygehuset og er uden for livsfare, oplyser vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi.

Den mistænkte knivstikker forsvandt i løb, men blev kort tid efter anholdt i en lejlighed i nærheden.

- Det foregik uden dramatik, siger vagtchefen.

Den anholdte er 75 år, og en anklager skal afgøre, om der er grundlag for lørdag at bede en dommer om at varetægtsfængsle manden.

Fredag eftermiddag har vagtchefen ikke umiddelbart oplysninger om, hvad der gik forud for den farlige vold.