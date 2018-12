Mand og kvinde i grundlovsforhør efter Nicki Bille-episode

En 23-årig kvinde og en 30-årig mand vil onsdag blive fremstillet i grundlovsforhør.

De er anholdt i en sag, hvor en person natten til onsdag blev hentet i ambulance fra en lejlighed, der tilhører fodboldspilleren Nicki Bille.

- Den seneste udvikling i sagen er, at vi har valgt at fremstille to personer i grundlovsforhør. Det er en 23-årig kvinde og en 30-årig mand, siger Aaron Newman, central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Grundlovsforhøret finder sted onsdag eftermiddag efter klokken 13. Det præcise tidspunkt er dog uvist.

Det er heller ikke muligt at få oplyst, hvad de to personer er sigtet for.

- Vi arbejder på at få udarbejdet den konkrete sigtelse, så jeg kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt, siger Aaron Newman.

Politiet blev kaldt ud til en adresse ved Sluseholmen i København klokken 23.03 tirsdag aften. I lejligheden bor fodboldspilleren Nicki Bille. Det var en af de tilstedeværende, der slog alarm.

En person blev kørt fra stedet i en ambulance.

- Vedkommendes tilstand er stabil, og vi har haft mulighed for at tale med ham. Men jeg kan ikke uddybe det yderligere, siger den centrale efterforskningsleder.

Det er ikke oplyst, om den tilskadekomne er Nicki Bille.

Politiet har natten til onsdag arbejdet på stedet med teknikere iført dna-dragter. Arbejdet på adressen bliver genoptaget onsdag eftermiddag.

Nicki Bille har spillet tre landskampe for A-landsholdet. Han har tidligere spillet for klubber som norske Rosenborg og spanske Villarreal.

Nicki Bille er i øjeblikket uden kontrakt, efter at han for nyligt blev fyret i Lyngby efter en voldssag.