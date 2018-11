Mand med hvid maske affyrer skud i villahave i Søborg

En yngre mand affyrede fredag aften et skud ned i jorden foran en anden mand. Politiet kender ikke motivet.

Københavns Vestegns Politi rykkede fredag aften ud til en skudepisode i Søborg.

Anmeldelsen om skyderiet på Nordahl Griegs Vej kom klokken 19.55.

- En mand opsøger en anden mand i en have. På et tidspunkt truer han ham og affyrer et skud ned i jorden, fortæller vagtchef Thomas Christensen.

Da han havde affyret skuddet, stak manden af til fods i retning mod Søborg Torv.

- Vi ved ikke, hvad der gik forud, eller hvorfor han opsøger manden i haven, siger vagtchefen.

Der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at episoden skulle være banderelateret.

Manden, der skød, beskrives som 20-25 år, 180-190 centimeter høj og spinkel af bygning.

Fredag aften havde han en hvid maske for ansigtet og var iført en mørkeblå Peak Performance-jakke og lyse bukser.