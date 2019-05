Mand kørt med politieskorte efter trafikulykke i Vrå

En mand er blevet alvorligt kvæstet, da to biler ramte ind i hinanden på Vråvej i Nordjylland.

En mand er kommet alvorligt til skade i en trafikulykke i Vrå i Nordjylland.

Det bekræfter vagtchef Jess Falberg ved Nordjyllands Politi.

- Han er kørt med politieskorte til sygehuset, siger han.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 10.02, hvor politiet rykkede ud til ulykken, der skete på Vråvej ud for nummer 905. Her var to biler af uvisse årsager kørt ind i hinanden.

Omkring klokken 11.30 ankom eskorten til sygehuset, hvor manden modtager behandling.

En anden person var involveret i ulykken. Vedkommende har ikke fået alvorlige skader.

Det er endnu ikke muligt for vagtchefen at sige noget om alderen på de involverede i ulykken. Heller ikke hvordan ulykken skete.

- Vi har en bilinspektør med ude på stedet, som skal undersøge det, siger Jess Falberg.