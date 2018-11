Mand indkrævede gæld samme dag han blev løsladt

Fire unge mænd er anklaget for at opsøge restauratører, kræve beskyttelsespenge og forsøg på røveri.

En 24-årig mand brugte sin første dag som en fri mand på at indkræve gæld hos flere restauratører i Høje Taastrup.

Det forklarer han torsdag i Retten i Glostrup.

Han er - sammen med tre andre mænd - tiltalt for at have krævet beskyttelsespenge fra to restauratører og en barber. De fire nægter sig skyldige.

Den 9. april kom den 24-årige ud af fængslet efter en dom for våbenbesiddelse.

Samme dag besøgte han to restauranter i Høje Taastrup. Her skulle han hente penge for en ven, forklarer han.

- De to restauratører skylder en kammerat penge. Han beder mig snakke med dem, fordi jeg kender dem godt, siger den 24-årige i retten.

Han forklarer, at den ene restauratør skyldte mellem 30.000 og 40.000 kroner, mens den anden skyldte omkring 15.000 kroner. Og at han kunne få en del af pengene, hvis han hjalp kammeraten.

- Jeg fortæller ham (restauratøren red.) om pengene, og han siger selv, at jeg kan komme fredag, hvor han har nogle af pengene. Så giver vi hånd og aftaler at ses fredag, siger den 24-årige.

Manden, der tidligere var medlem af banden Mongols, forklarer, at han også var forbi den anden restauratør for at lave en aftale.

- Han får mit telefonnummer, og jeg beder ham ringe, når han har nogle af pengene. Det siger han okay til. Vi giver hånd, og jeg kører videre, siger han.

Den 24-årige er sammen med en 19-årig og to 18-årige tiltalt for afpresning samt forsøg på røveri.

Den 24-årige, der afgiver forklaring torsdag, har ifølge tiltalen sagt, at de "ville brænde restaurationen ned, hvis ikke (restauratøren, red.) hver måned betalte dem 5000 kroner".

I et andet tilfælde fik restauratøren at vide, at det var den 24-åriges "område", og at de havde en pistol. Også her truede de med at brænde restaurationen ned, hvis indehaveren ikke betalte, lyder det i anklageskriftet.

Senioranklager Morten Frederiksen spørger den 24-årige, om han truede med en pistol.

- Jeg er ikke komplet idiot. Jeg sad inde for at have en pistol, så jeg går ikke ud med en pistol i hånden og truer en anden, svarer han i retten.

Den 19-årige er tiltalt for en stribe forhold, der blandt andet drejer sig om indbrud, våbenlov og handel med hash.

De fire tiltalte nægter sig skyldige i anklagerne om afpresning og forsøg på røveri.